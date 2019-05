Pont in Amsterdam vaart niet: "Ik weet nu niet wat ik moet doen"

AMSTERDAM - Niet iedereen wist vanochtend dat de pontschippers van het GVB in Amsterdam ook het werk hadden neergelegd.

"Gistermiddag stond er nog geen bordje dat de pont niet ging", vertelt een fietsster. "Dus nu weet ik even niet hoe ik naar mijn werk toe moet. Ik moet naar Noord, want mijn auto staat daar geparkeerd. Ik kan mijn auto niet in de stad parkeren, want ik woon in het centrum, ik woon er pas twee weken. Ik weet nu even niet wat ik moet doen."

Ook een andere fietser kwam te laat op zijn werk. "Je vergeet op de een of andere manier dat het pontje ook deel uitmaakt van het GVB. Ik word nu opgehaald door collega's. Het duurt wat langer." Door de IJtunnel fietsen wilde hij niet. "Ik ben zo lui en het is 's ochtends vroeg."

Medewerkers van vrijwel alle openbaar vervoer-bedrijven staken omdat ze een beter pensioen willen afdwingen.

Volg alles over de staking in ons liveblog.