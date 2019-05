Een dagje minder dubbeldekkers door Haarlem: "Heerlijk rustig!"

HAARLEM - In de Haarlemse Rustenburgerlaan hebben ze naar de stakingsdag uitgekeken. Daar waar normaal tientallen dubbeldekkers door de straat rijden, is het vanmorgen een stuk rustiger.

Helemaal stil is het niet. Er rijdt toch een aantal dubbeldekkers vandaag tussen Haarlem Station en Amsterdam Zuid. "Ik sta er wel van te kijken dat er toch een paar rijden. Als je staakt, doe het dan allemaal", aldus een buurtbewoonster.

Rustig

Toch is ze vooral opgetogen hoe rustig het in de straat is. Voor veel ramen hangen 'anti-dubbeldekkerposters'. Ook bij tante Jo, de oudste bewoonster van de straat. "Ik had verwacht dat er vandaag lange files voor de deur zouden staan, maar het valt me alles mee", vertelt ze. Ze heeft ook gezien dat er toch en paar bussen rijden. "Ja, dat was vroeger ook. Dan was er ook altijd een busmaatschappij die niet aan de staking meedeed. Rijden er minder rond? Oh dat is me niet opgevallen, ik zit ook de al een hele tijd met mijn neus in de krant", lacht ze.

De dubbeldekkers rijden sinds eind 2017 rond in Haarlem. In de spits wordt er goed gebruik van gemaakt, maar daarbuiten maken er relatief weinig reizigers gebruik van.

