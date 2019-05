Wethouder stapt in redactiebus: "Staking getuigt van weinig inlevingsvermogen"

VELSEN - "Deze actie heeft impact op de regio", aldus wethouder van Velsen Jeroen Verwoort over de ov-staking van vandaag. "We hebben hier de sluisroute die dicht is en dan dankzij deze staking de pontroute, dus ik vind dit niet het van inlevingsvermogen getuigen."

Gelukkig voor Verwoort kan hij dankij de redactiebus van NH Nieuws van zijn huis in Velsen-Noord toch op zijn werk komen vandaag. "Ik rij geen auto en ik moet echt bij de collegevergadering zijn."

Volgens de wethouder is het stakingsrecht een groot goed, maar hij had het liever anders gezien. Bekijk hier het hele interview.

Omdat hij zelf dus geen auto rijdt, is Verwoort de NH Nieuws-redactiebus erg dankbaar dat hij op zijn werk kan komen.

Wat is die redactiebus?

NH Nieuws laat vandaag, tijdens de ov-staking, de hele dag een redactiebus rijden tussen Velsen-Zuid, Beverwijk en Velsen-Noord. Vanuit de bus maken we vandaag nieuwsuitzendingen en vertellen we de verhalen van stakers en reizigers. De bus die NH Nieuws inzet is geen vervanging voor het openbaar vervoer; het is een rijdende redactie waarin we alle facetten van de staking belichten. In de bus voeren we niet alleen gesprekken met mensen die zich gedupeerd voelen door de staking, ook praten we met vakbondsmensen, deskundigen en politici. Vanuit de bus doen we online verslag en op radio en tv. Het is dus geen vervanging van de reguliere bus of pont.



Let op! Er is in de bus plek voor zo'n 70 mensen. Vol = vol. Je mag mee, maar het enige wat we terug willen is jouw verhaal. Waarom is deze verbinding belangrijk voor jou? Hoe afhankelijk ben jij van openbaar vervoer? En wat moeten we toch met die pensioenleeftijd?



