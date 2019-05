Op groep stakers na is het stil op station Hoorn: "Tot je 71ste werken is geen doen"

HOORN - Het is vanmorgen om 7.00 uur nog muisstil op station Hoorn. Geen enkele bus of trein rijdt en ook voor de taxichauffeurs is er weinig te beleven. Wel wordt er geprotesteerd rondom de staking.

"Alle eigen chauffeurs staken en alles staat stil", vertelt Ronald Aaij die al twintig jaar buschauffeur is. Om 5.00 uur vanmorgen staat de groep gewapend met spandoeken, buttons en een warme kop koffie al bij station Hoorn. "Als je tot je 71ste door moet werken is dat natuurlijk geen doen", zegt Martine Verver die buschauffeur is bij Connexxion.

Het weer is voor de stakers gelukkig goed, vorig jaar was dat wel anders. Tijdens de staking in april hadden de buschauffeurs geen goed woord over voor hun werkgever omdat ze toen niet binnen mochten staken.

Toch zijn er wel enkele reizigers die bij het station worden opgehaald om te carpoolen. "Ik moet naar Amsterdam. Normaal gesproken ga ik nooit met het openbaar vervoer maar nu volg ik een opleiding. Aansluiten in de file dus", vertelt een vrouw die staat te wachten.

Carpool oprit A7

Verderop bij de carpoolplaats bij de oprit van de A7 van Hoorn, is het niet veel drukker dan normaal. Toch staat ook daar een enkeling te wachten op een lift. "Normaal gesproken ga ik met de trein maar nu dus even niet. Ik snap wel dat er gestaakt wordt, maar de overlast vind ik wel heel groot".