Alkmaarders carpoolen of hopen toch op de bus tijdens landelijke ov-staking

ALKMAAR - Op verschillende manieren zoeken Alkmaarders naar alternatieven voor reizen met het openbaar vervoer. De een gaat toch met de bus, anderen gaan carpoolen.

De aanhouder wint, moet een jongen uit Alkmaar gedacht hebben. Hij probeerde vanmorgen vroeg toch de bus te pakken. "Ik moet naar de huisarts toe, dus ik moet er toch op een manier komen. Ik had gewoon op internet gekeken en zag dat de bussen wel rijden. Maar volgens mij zijn er weinig mensen die hetzelfde idee hadden", zegt hij terwijl hij om zich heen kijkt naar een leeg perron zonder bussen.

Carpoolen

"Ik heb hier afgesproken met een collega. We carpoolen. Hij zet ons af in Haarlem", zegt een vrouw. Normaal gaat ze met de trein, "maar we wisten natuurlijk al lang van tevoren van de NS dat die er vandaag niet is".

Een andere vrouw besloot ook te gaan carpoolen, maar ze moest daarvoor wel vroeger op dan normaal. "Wel vroeg hoor. Het gaat natuurlijk superdruk op de weg worden."

Mooie dag voor taxichauffeurs

Voor taxichauffeurs zou dit een hele mooie dag kunnen worden. Toch is een taxichauffeur in Alkmaar nog niet super enthousiast. "Het is even afwachten", zegt hij tegen NH Nieuws.

