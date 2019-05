Hempont vaart niet: 'Meeste mensen begrijpen wel dat we staken'

ZAANDAM - De Hempont tussen Zaandam en Amsterdam gaat vandaag niet vanwege de landelijke ov-staking. Volgens een medewerker van de pont zijn er sinds middernacht toch al zo'n veertig à vijftig mensen langs geweest die hoopten dat de pont toch het water op zou gaan.

De meeste mensen begrijpen volgens medewerker Marcel Bakker wel dat de pont niet vaart. "We krijgen redelijk positieve reacties. Er waren ook mensen die het minder leuk vonden. Die vragen zich af hoe ze dan op hun werk moeten komen."

Bakker stond gisteravond al vanaf 23.30 uur bij de pont om reizigers het slechte nieuws te vertellen. Om 08.00 uur vanmorgen mocht hij naar huis.

Alleen maar werken

Hij is blij dat er wordt gestaakt. "We willen allemaal natuurlijk op oudere leeftijd leuke dingen doen, in plaats van alleen maar werken."

Volg alles over de staking in ons liveblog.