Alleen Kiosk-medewerker op station Hilversum

HILVERSUM - Op veel stations is het vandaag vanwege de staking in het openbaar vervoer zo goed als uitgestorven. Zo ook op station Hilversum.

De Kiosk op perron 2 en 3 is open. De medewerker van de winkel is ook gelijk de enige die op de perrons te zien is.

Bij de bushalte voor het station in Hilversum is het iets drukker. Er staan volgens NH Nieuws verslaggever Carlijn Kolk vijf mensen te wachten. Ze nemen bus 320 naar Amsterdam. Die rijdt als het goed is wel. Daarnaast rijden ook bus 1 naar Kerklanden en bus 108 naar Huizen. "Ik heb het nog nooit zo stil gezien", zegt Kolk.

