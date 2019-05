Personeel Connexxion Zaandam staakt in regen: "De samenhorigheid is groot"

ZAANDAM - Tientallen personeelsleden van Connexxion hebben zich vanmorgen in Zaandam verzameld om te staken voor een beter pensioen.

"88 procent van het personeel staakt vandaag", zegt Peter de Jonker van de FNV. "Daar ben ik trots op. Ik ben blij dat de samenhorigheid groot is. We staan allemaal voor een goed pensioen op een respectabele leeftijd."

Het personeel van Connexxion moet noodgedwongen buiten staken. "Dat is beleid van Connexxion. Dat is jammer, we zijn niet bezig met een actie tegen de werkgever. We zijn verzocht om buiten te staan, dus daar hebben we ons kantoor gemaakt."

