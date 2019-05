Toch wel openbaar vervoer: rond Den Helder vertrekken "gewoon" wat bussen

DEN HELDER - Bijna overal in het land ligt het openbaar vervoer plat. Toch zijn er een paar plekken waar bussen wel rijden. Dat is ook het geval in Den Helder. Een vrouw stond vanmorgen bij de halte te wachten op de bus naar Julianadorp.

"Er was net een buschauffeur en die zei tegen mij dat hij gewoon reed. Dus ik ben heel benieuwd."

Ze moet vandaag naar stage toe."Ik heb nog geen andere mensen gezien", zegt de vrouw die als enige staat te wachten op een bus. "Als hij niet komt ga ik naar huis. Dan bel ik af."

Vier chauffeurs in de omgeving rijden vandaag gewoon. Reizigers kunnen ook rekenen op de bus naar Station Den Helder Zuid.