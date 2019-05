Ruim 80 geannuleerde vluchten van en naar Schiphol

SCHIPHOL - Er zijn 82 vluchten van en naar Schiphol geannuleerd. "Reizigers moeten bij hun vliegmaatschappij bekijken of hun vlucht gaat", aldus een woordvoerder van Schiphol. Duizenden reizigers durfden de gok niet de wagen en hebben hun vlucht omgeboekt. Dit heeft te maken met de ov-staking van vandaag.

Ondanks dat veel Nederlanders dus op een andere dag vliegen, verwacht de luchthaven 200.000 passagiers vandaag. Dit is volgens Schiphol een normaal aantal. Er is wel extra personeel ingezet om reizigers in te lichten over de staking. De reizigers uit het buitenland krijgen bijvoorbeeld bij de bagageband een flyer en met informatie over het openbaar vervoer.

Een van die reizigers neemt nog maar en extra bakkie koffie. "We moesten wel extra vroeg vertrekken. We hadden geen keus."