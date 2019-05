De staking in West-Friesland: A7 loopt vast en stations zijn leeg

WEST-FRIESLAND - Met rap tempo neemt de vertraging op de A7 van Hoorn richting Zaandam toe. Inmiddels staat er al negen kilometer file. De landelijke ov-staking bij de NS en het stad- en streekvervoer heeft nu al zijn impact.

Volgens de ANWB staat er op de A7 een vertraging van negen kilometer wat optelt naar twintig minuten vertraging. Dit is niet heel anders dan op een gemiddelde dinsdag, maar de teller lijkt met een zeer snel tempo op te lopen.

Op het station in Hoorn kan je een speld horen vallen. NH Nieuws is ter plaatse en heeft nog geen enkele reiziger gezien. Wel staat er een groep van twintig mensen van de NS en het FNV 'te staken'. Het grote parkeerterrein Transferium in Hoorn is ook helemaal leeg.