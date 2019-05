Deze vroege vogels hebben te maken met de staking: "Ik sta hier vanaf 00:00!"

VELSEN - De één staat teleurgestelde pontgangers te sussen, de ander heeft nét op tijd een oplossing gevonden om naar zijn werk te komen: allemaal vanwege de ov-staking van vandaag. Onze verslaggevers zijn overal in de provincie om uw verhaal te horen. Zo ook in Velsen.

"Goedemorgen! U weet dat de pont niet vaart vandaag?" "Ja zeker, ik sta hier al vanaf 00.00 uur om mensen te informeren." Deze beveiligingsmedewerker heeft vannacht al zes mensen moeten teleurstellen met de boodschap dat de veerpont over het Noordzeekanaal niet vaart.



Forens Marcel heeft een oplossing gevonden voor de rit naar zijn werk in Beverwijk!

In het holst van de nacht was onze verslaggever Jimmy al bij de veerpont. Hij sprak onder meer met de FNV en gestrande reizigers. Tekst gaat door onder de video.



