Telstar-directeur Pieter de Waard verliest verkiezing om voorzitterschap KNVB

VELSEN-ZUID - Telstar-directeur Pieter de Waard wordt niet de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. In een verkiezing om de erezetel moest de kleurrijke directeur het afleggen tegen Just Spee, die ooit werkzaam was bij Koninklijke HFC.

De Waard zei begin maart nog dat hij verwachtte de opvolger te worden van aftredend bondsvoorzitter Michael van Praag. "Ik ga er van uit dat ik het word. Iedereen staat achter mijn agenda. Althans, de meesten", zei hij destijds.

Om zijn campagne kracht bij te zetten, was het hoofd van De Waard op een enorme touringbus te zien onder de hashtag #pietervoorzitter en #voetbalisvooriedereen. Het mocht niet baten, want in de verkiezing kreeg hij 12 stemmen, tegenover 46 voor Just Spee.

De Waard was niet verrast over de uitslag van de verkiezing. "Dit stond vanaf dag één vast. Ik heb mijn verhaal mogen doen en met Spee krijgt de KNVB een winnaar in huis."

Er waren in totaal 70 kandidaten voor de functie van bondsvoorzitter van de KNVB, maar De Waard en Spee bleven uiteindelijk als enige twee kandidaten over.