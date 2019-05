De meest opvallende straatnaam van Nederland ligt in Enkhuizen, en die heet...

ENKHUIZEN - Hoerejacht! De straat -die meer wegheeft van een steeg-, is dan ook uitgeroepen tot de opvallendste straatnaam van Nederland.

Dat maakten Coen en Sander bekend in de Coen en Sander Show op Radio 538 vandaag.

Burgemeester Eduard van Zuijlen geeft tekst en uitleg: "Er zijn in de geschiedenis al veel pogingen gedaan om de naam wat te verdoezelen. Men wilde het dan veranderen naar de Hoornjacht bijvoorbeeld. Maar hij heeft het steeds overleefd, in 1651 was het al de Hoerejacht."

De seksuele connotatie heeft niks met de straat te maken volgens de burgemeester: "Enkhuizen heeft geen bordelen", benadrukt hij.

Drie Groene Eikels

De Hoerejacht is niet de enige straat in Enkhuizen die de top vijf van opvallendste straatnamen heeft gehaald. Iets verderop neemt de Drie Groene Eikels plek drie in op de lijst. Ook plek vijf is voor Noord-Holland: de Laan van Darmstadt in Alkmaar.

Op plek vier staat de Eendekotsweg in Gapinge (Zeeland) en op plek twee de Hel in Randwijk (Gelderland).