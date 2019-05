Grote ov-staking van start op veerpont in Velsen: "Hoe kun je dit de mensen aandoen?"

VELSEN - De laatste fietsers en auto's rijden aan boord, de slagbomen gaan dicht. Het is precies 00:00 uur en de veerpont over het Noordzeekanaal in Velsen vaart voorlopig voor het laatst: morgen tijdens de landelijke ov-staking vaart de pont niet uit. Onze verslaggever ving de laatste opvarenden op en vroeg hen naar het belang van de de veerpont in Velsen.

"Ik vind het heel triest", aldus een automobiliste op de pont. "Ook voor al die jongelui die naar school moeten en voor de mensen die de andere kant op moeten. Dat is een drama." Een andere reiziger deelt die mening. "Zoveel mensen zijn afhankelijk van deze pont", klinkt het. "Hoe kan je dit dan de mensen aandoen? Ik baal er van."

De gemeente Velsen had graag gezien dat de veerpont gewoon bleef varen om mogelijke verkeerschaos te voorkomen en stapte naar de rechter, maar deze besloot eerder vandaag dat de stakers in hun recht staan.

Eric Vermeulen, van de FNV, was aanwezig bij de laatste vaart. Hij heeft begrip voor de reizigers die zich niet kunnen vinden in de staking, maar vindt deze actie onvermijdelijk. "We doen dit niet om de mensen die gebruikmaken van de pont blij te maken", legt hij uit. "We doen dit om kracht bij te zetten aan ons standpunt rond de pensioenkwestie. Als de mensen zich realiseren dat wij ook voor hun pensioen aan het actievoeren zijn, dan is er ook meer begrip."

Bekijk hieronder de video.