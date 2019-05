Burgemeester Hoes waarschuwt over staking Schiphol: "Stap niet uit op de A4!"

SCHIPHOL - Burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer waarschuwt reizigers als zij vast komen te staan op de A4, om niet uit te stappen en het laatste stuk via de snelweg naar Schiphol te lopen. Morgen is er maar zeer beperkt treinverkeer naar de luchthaven mogelijk in verband met de landelijke OV-staking. Hoes vreest grote drukte op de wegen naar Schiphol.

Hoes wil voorkomen dat er weer onveilige situaties ontstaan zoals vorig jaar april, toen er tijdens een stroomstoring op Schiphol, in de drukke meivakantie, reizigers op de A4 uit auto's stapten en het laatste stukje op de vluchtstrook gingen lopen. Hoes: "Mensen moet er vanuit gaan dat, ten opzichte van vorige keren, we dat niet meer tolereren."

Hoes vervolgt: "Daar waar we kunnen, gaan we bekeuren en dat we camera's hebben langs de snelweg." De burgemeester raadt mensen aan om niet met de auto te komen. En ook Schiphol benadrukt dat je niet naar het vliegveld moet komen, als het niet strikt noodzakelijk is.

Er is morgen zeer beperkt treinverkeer tussen Schiphol en Amsterdam om de reizigersdruk op Schiphol te ontlasten. Het gaat om vier treinen per uur in plaats van de gebruikelijke 25 treinen per uur. Verder is er geen openbaar vervoer van en naar Schiphol.

KLM

KLM adviseert passagiers om hun reisplannen aan te passen of -indien mogelijk- uit te stellen. Maar de maatschappij heeft (nog) geen vluchten geannuleerd. Vanwege de OV-staking heeft KLM een vrijwillige omboekingsregeling afgekondigd. Reizigers kunnen kosteloos hun vlucht omzetten naar een andere datum.

Elektrische autootjes

Het bedrijf Car2Go, dat elektrische deelauto's verhuurt in Amsterdam, Amstelveen en Schiphol zet extra volopgeladen auto's op Schiphol. Ook in Amsterdam gaat het bedrijf zoveel mogelijk auto's opladen om gedupeerde OV-reizigers tegemoet te komen, meldt het bedrijf.