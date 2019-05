José (75) is de oudste deelnemer van de Alpe D'HuZes: "Ik doe het voor mijn man"

WESTZAAN - Met de respectabele leeftijd van 75 jaar is José Veenman uit Westzaan de oudste deelnemer aan de Alpe d'HuZes: de jaarlijkse sponsortocht om geld op te halen voor de kankerbestrijding. "Iedereen heeft daar op die Franse berg wel een verhaal over kanker", vertelt José aan NH Nieuws.

Negen jaar geleden overleed de man van José aan slokdarmkanker, na een ziekbed van bijna twee jaar. "Als ik volgende week de berg op ga lopen, zit hij op mijn schouder en zegt hij dat het goed is", vertelt José.

Maar ze is niet alleen: ook haar zoon John en kleinzoon Bono doen mee. Op de fiets. En bij bocht 12 op de Alpe d'Huez stappen ze even van de fiets af en branden een kaarsje voor hun vader en opa.

Lymfeklierkanker

En John, die al jaren als vrijwilliger bij de organisatie betrokken is, weet uit eigen ervaring hoe het is om kanker te hebben. Op zijn 36ste werd bij hem lymfeklierkanker geconstateerd. Gelukkig kwam hij het te boven, maar zijn zoon Bono herinnert zich nog heel goed hoe ziek zijn vader was en thuis alleen maar op de bank lag. Topfit en getraind vertrekken ze deze week naar Frankrijk.

Alleen al uit Noord Holland zijn er zo'n 700 deelnemers. José sponsoren kan via deze link.