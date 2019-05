Noodhulp voor zeldzame tengere distel op Wieringen

HIPPOLYTUSHOEF - Het is erop of eronder voor de tengere distel. De uiterst zeldzame plant groeit alleen nog maar op Wieringen. Er is een noodprogramma opgezet om de tengere distel voor Nederland te behouden. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen.

Meer dan een leefgebied van zo'n honderd meter heeft de tengere distel niet. Het is ook nog eens op de unieke Wierdijk bij Hippolytushoef waar de uiterst stekelige plant gedijt. "Zo'n dijk heb je nergens meer in Nederland en dat deze zeldzame plant hier nog groeit, maakt het heel spectaculair", vertelt Leon Kelder van Staatsbosbeheer.

Maaien

De tengere distel leek rond 1976 geheel verdwenen uit Nederland tot een florist de plant tegenkwam op de Wierdijk. Het verdwijnen van de tengere distel heeft vooral te maken met de veranderende landbouw en het machinaal maaien.

"Vroeger deden schapen het werk op de dijken en dat gebeurt hier nu ook. Zij eten om de plant heen, want die stekels willen ze niet in hun neus. Met hun hoeven maken ze paadjes en open plekken tussen het gras waar de zaden van de tengere distel kunnen groeien."

Vorig jaar is een provinciaal noodprogramma opgezet. Zo'n 160 opgekweekte distelplanten zijn op de Wierdijk uitgezet. "Hier zien we nog de plantresten en de zaden. De verwachting is dat de zaden een goede plek vinden, zodat de plant zich hopelijk vanzelf verspreidt."

Auw!

Dat niet iedereen blij is met distels kan Leon Kelder zich wel voorstellen. Hij heeft zich lelijk geprikt aan een van de planten. "Auw! Maar ze bloeien prachtig, insecten zijn er gek op en ze zijn van groot belang voor de biodiversiteit in Nederland."