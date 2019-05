Garagebox vol geld en drugs aangetroffen in Amsterdam

AMSTERDAM - Agenten hebben afgelopen vrijdag een grote hoeveelheid drugs en contant geld aangetroffen in een garagebox aan de Rhijnestein in Amsterdam. Ook is er in de box een vuurwapen ontdekt.

's Ochtends vroeg was een agent aan het surveilleren in de buurt van metrostation Overamstel, toen een auto met een Duits kenteken hem opviel. De bestuurder haalde enkele opvallende manoeuvres uit en bleek bovendien een jerrycan bij zich te hebben.

Vervolgens stopte de automobilist bij een garagebox in de wijk Buitenveldert. Kort daarna liet hij de auto achter en vertrok hij richting de stad. Agenten besloten hem te volgen en zagen hoe de man bij een woning aan de Sint Willibrordusstraat in De Pijp naar binnen ging.

Valse verklaring

De woning was al eerder in verband gebracht met drugshandel. De politie besloot daarom aan te bellen, waarop de 22-jarige verdachte gewoon zelf open deed. Hij gaf een verklaring op die vals bleek te zijn. Reden genoeg voor de agenten om terug te keren naar de garagebox en deze te onderzoeken.

Buit

In de box bleek een grote buit te liggen. Zo werden er zakken met wit poeder, 23 liter vloeibare cocaïne, vijf kilo harddrugs, een vuurwapen en ruim 200.000 euro aan contant geld gevonden. Ook werden er jerrycans met allerlei chemische middelen en buitenlandse identiteitsbewijzen in beslag genomen.

De politie besloot vervolgens de woning waar de verdachte verbleef ook te onderzoeken. Daar legden ze beslag op meerdere spullen, waaronder een weegschaal en een boksbeugel.

De 22-jarige man werd opgepakt en zit momenteel nog vast in afwachting van het onderzoek.