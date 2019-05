Demonstratie bij slachthuis Oost-Graftdijk zonder problemen verlopen

OOST-GRAFTDIJK - Bij Abattoir Noord-Holland in Oost-Graftdijk demonstreerden vandaag zo'n dertig dierenactivisten. Ze vroegen aandacht voor plantaardige alternatieven voor vlees. Ook hoopten ze dat het te koop staande slachthuis een andere bestemming zou krijgen. Helaas voor hen is het slachthuis inmiddels verkocht en blijft het dienst doen als abattoir.

"Oost-Graftdijk geen dieren-lijk", roepen de dertig dierenactivisten voor de deur van het slachthuis. De demonstratie van Save Movement en Animal Rights tegen dierenleed en dier-onterende praktijken in slachthuizen verloopt rustig. Vooraf waren er zorgen over de veiligheid. "Na 'Boxtel' kregen we bedreigingen aan ons adres", vertelt Maria du Toit van Save Movement.

"Ook dit weekeinde kwamen er nog intimiderende berichten binnen", zegt Du Toit. Ze zijn allemaal doorgespeeld aan de gemeente en politie. Die zagen na beoordeling van de dreigementen geen reden om extra agenten in te zetten. "De wijkagent en een aantal dienstdoende collega's zijn wel aanwezig", laat een gemeentewoordvoerder weten.

Abattoir verkocht

Een confrontatie of andere onrust blijft uit. De demonstranten kunnen zich volledig richten op hun hoofddoel: dierenleed aankaarten en mensen informeren over plantaardige alternatieven voor vlees. In Oost-Graftdijk hebben ze ook een tweede missie: een nieuwe bestemming voor het slachthuis, dat te koop staat. Maar daarvoor zijn ze te laat.

"Het slachthuis is vorige week al verkocht", laat Wesley Idsinga van het Abattoir Noord-Holland aan NH Nieuws weten. Aan wie wil hij nog niet zeggen. "De activiteiten zullen zelfs worden uitgebreid", zo heeft hij begrepen van de nieuwe eigenaar. "Het slachthuis slacht nu wekelijks ongeveer 40 koeien, 200 schapen, een paar varkens en soms een paard."

'Zinloos'

De overdracht aan de nieuwe eigenaar zal de komende maanden geregeld worden. Over de demonstratie voor zijn bedrijf is Idsinga helder: "Het is zinloos. De wetten en regels worden niet in Oost-Graftdijk gemaakt. Ze kunnen beter naar het Binnenhof gaan."