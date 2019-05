Grote drukte op top Mount Everest kostte Hoofddorpse Daphne (29) bijna haar leven

HAARLEMMERMEER - De grote drukte aan de top van de Mount Everest werd Daphne de Jong (29) uit Hoofddorp bijna fataal. "Ik herinner me dat ik in het ijs lag en ontzettend emotioneel werd en letterlijk wist dat ik het niet zou gaan halen."

Daphne bereikte vorige week als jongste Nederlandse vrouw ooit de top van de Mount Everest, maar het was kantje boord. Daphne vreesde voor haar leven toen ze tijdens de afdaling last kreeg van hoogteziekte; een bekend en gevreesd fenomeen.

Lange rij

"Ik bereikte de top, het was allemaal fantastisch, en opeens werd ik ziek", vertelt ze eenmaal weer terug in Nederland. Op de smalle, zogeheten Hillary Step, waar klimmers elkaar niet kunnen passeren, moet ze vervolgens een uur lang wachten in de 'zone des doods'. Totdat ze haar voeten niet meer voelt en niet meer op kan staan.



"Je moet je voorstellen dat je ontzettend ziek bent en dat je een rij mensen voor je ziet en je weet dat je er niet langs kunt", vertelt ze over haar angstige ervaring. "Mensen zijn ook heel agressief op die hoogte, zijn zichzelf niet en zeggen dingen die ze normaal niet zouden zeggen. Het was een gewelddadige scene."

Lees ook: Hoofddorpse Daphne (29) bereikt top Mount Everest: "Ik dacht dat het afgelopen was"

Trauma

Haar gids riskeert zijn eigen leven en haalt extra zuurstof aan de andere kant van de berg. Het lukt haar dan om weer op te staan, maar de afdaling wordt een traumatische ervaring. "Ik heb een aantal keer gedacht dat ik niet naar beneden zou komen. Dat was heel heel eng. Ik heb mezelf honderd keer verteld: je moet naar beneden, je moet naar beneden", vertelt ze.

Onze verslaggeefster (én goede vriendin van Daphne) belde al met haar toen ze net weer terug was van de barre afdaling. Bekijk hieronder het item. Tekst gaat verder onder de video.

Na een lange, loodzware tocht weet ze terug te komen in basecamp. De vreselijke gebeurtenissen kan ze niet zomaar vergeten. Ook mentaal was het heel zwaar omdat andere bergbeklimmers het niet redden. "We liepen langs mensen die zijn overleden. Dat is heel naar en daar denk je dan heel erg over na."Vanwege het weer waren er maar drie goede dagen om de top te bereiken, waardoor er veel meer mensen tegelijk naar de top wilden. Daarnaast waren er ook al meer vergunningen afgegeven dan andere jaren. "Normaal gesproken zijn er tien goede dagen. Als we tien goede dagen hadden gehad, waren er minder doden gevallen", is Daphne stellig.

In aanloop naar het Mount Everest-avontuur maakte onze verslaggeefster onderstaande video. Tekst gaat verder onder de video.

Ze vindt dat het beleid moet worden aangescherpt. "Zodat je kunt zien hoeveel mensen per dag naar de top zouden kunnen. Of een loterij, zodat je het last minute nog kunt veranderen", zegt ze. Zo'n loting zou volgens haar kunnen worden ingezet als er vanwege veranderingen in het weer het aantal goede dagen aanzienlijk is gedaald.

Vanavond is Daphne te gast in de talkshow Pauw om te vertellen over haar avontuur, om 23.00 uur op NPO1.