Dochter radeloos nu pijnstillers dementerende moeder niet meer verkrijgbaar zijn

MONNICKENDAM - "Als ik er binnenkort niet meer ben, samen met moeder, dan weten jullie waarom", schrijft Wiebke Goetjes in een radeloze oproep op haar facebookpagina. De pijnstillers die voor haar dementerende moeder van levensbelang zijn, zijn plotseling niet meer verkrijgbaar. Morgen is de voorraad op en dan breekt volgens Wiebke de hel los: dan krijgt haar moeder overal pijn. Wiebke speurt wanhopig naar vergeten doosjes Naproxen.

"Ik zit al de hele dag klaar om te vertrekken, al moet ik naar Duitsland rijden om een doosje te halen, ik spring onmiddellijk in de auto", zegt Wiebke tegen NH Nieuws in haar woning op Marken. "Het gaat om zetpillen van het merk Naproxen, ineens werden ze niet meer geleverd en het is de enige pijnstiller die mijn moeder kan verdragen. Als ze die pillen niet neemt, krijgt ze overal pijn en heeft ze geen leven meer."

Dementerend

De Moeder van Wiebke zit in een verzorgingstehuis in Monnickendam. Ze wordt goed verzorgd, maar ze is dementerend. De enige manier om haar pijnstillers te geven, is via een zetpil. "De pillen verpulveren en door de vla gooien is geen optie, ze is dementerend dus ze wil geen vla die vies smaakt en is er ook niet van te overtuigen dat het goed voor haar is", vertelt Wiebke.

Lees ook: Parkinsonpatiënt in grote zorgen om medicijntekort: "Een schande, dit kan echt niet"

Wiebke heeft er alles aan gedaan, is zelfs woedend op de apotheek geworden. "Maar ik begrijp dat de apotheker er waarschijnlijk ook niets aan kan doen", zegt Wiebke. "Ik denk dat de producent de hand op de knip houdt, het is waarschijnlijk gewoon een kwestie van macht en geld", aldus de bezorgde dochter.

In de auto

Wiebke blijft doorspeuren naar plekken waar Naproxen zetpillen nog voorradig zijn en heeft op Facebook een oproep gedaan. Het is nog onduidelijk wanneer de zetpil pijnstillers weer verkrijgbaar zijn. Vlak voor publicatie werd een pakje Naproxen door een vriendin van Wiebke gemeld in Harderwijk. Inmiddels zit Wiebke waarschijnlijk in de auto om de pijnstiller op te halen.