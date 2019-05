Pont vaart morgen niet uit: FNV 'tevreden', gemeente Velsen 'teleurgesteld'

VELSEN - Vakbond FNV is blij dat de rechter vandaag heeft bepaald dat de pont bij Velsen morgen niet hoeft te varen tijdens de landelijke ov-staking. De gemeente Velsen had hierop aangedrongen via een kort geding, maar de rechter gaf de stakers gelijk.

"Wij zijn uiteraard heel tevreden met deze uitspraak en het verbaast mij ook niet", aldus Eric Vermeulen van vakbond FNV voor de camera van NH Nieuws. "Ik heb de afgelopen jaren niet zó'n duidelijke uitspraak gehoord bij een kort geding. Geen van de argumenten van de gemeente Velsen is overeind gebleven."

De gemeente Velsen wilde namelijk afdwingen dat de pont over het Noordzeekanaal morgen wél blijft varen, om mogelijke verkeerschaos te voorkomen als er verder ook geen bussen of treinen rijden. "De uitspraak is voor ons teleurstellend, maar we hebben deze te respecteren en accepteren", zegt verkeerswethouder Bram Diepstraten.

De gemeente roept inwoners dan ook op om waar mogelijk thuis te blijven, of niet tijdens de spits de weg op te gaan. "Wij houden de situatie in de gaten", aldus de wethouder.

Voldoende alternatieven

De pont bij Velsen is door de afgesloten route over de sluizen bij IJmuiden de enige manier voor voetgangers en fietsers om het kanaal over te steken. Maar volgens de rechter zijn er voldoende alternatieve opties voor gedupeerden van de staking. Ook heeft de gemeente Velsen volgens de rechter niet voldoende aangetoond dat er een verkeersinfarct zou kunnen ontstaan tijdens de staking.

