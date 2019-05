'Boost' helpt Marine werk leuker te maken: "Gevoel dat we samen op pad gaan"

DEN HELDER - Vier jaar geleden begon Berend van de Kraats als commandant van een onderzeeër te werken aan een voor de Marine volledig nieuwe manier van werken en denken. Onder de werktitel 'Das Boost' kregen de bemanningsleden meer verantwoordelijkheden en het initiatief om hun eigen werk aan boord beter te maken.

Tegenwoordig stroomt de beweging 'Boost' door alle gelederen van de krijgsmacht. "Ik was commandant in een tijd van behoorlijke schaarste. We hadden te maken met vacatures, de boten werden ouder en vroegen heel veel aandacht", vertelt Van de Kraats in de Marinehaven in Den Helder.

Initiatief

De beperking van personeel en middelen dwongen hem om anders leiding te geven. "Ik kreeg het voor elkaar om eerst met 62, toen met 57 en toen met 47 man op patrouille te gaan."

Volgens Van de Kraats gaat het vooral om de mensen 'eigenaarschap' te geven over hun werk: meer verantwoordelijkheid. maar ook initiatief. In plaats van wachten op bevel van hogeraf zelf op zoek gaan naar mogelijkheden om het werk interessanter te maken. Dat vraagt ook wat van de leidinggevende.

Potentie

"Ik heb een enorm vertrouwen in de potentie van onze mensen. De missiementaliteit is echt aanwezig, maar soms raken we die even kwijt. Dat komt omdat er ruimte is om te praten over de dingen die niet goed gaan. En ja, de processen zijn soms traag. Maar dan weer even terug naar je zelf: hoe voel je je? Wat houdt jezelf nu bezig? En wat ga je er ook zelf aan doen?"

Van de Kraats kreeg een Europese subsidie van 1 miljoen euro om zijn manier van denken en werken vorm te geven. Inmiddels zijn er meerdere onderdelen binnen de krijgsmacht, ook bij Landmacht en Marechaussee aan de slag gegaan met Boost. Binnen de Marine is het schip de Zr. Ms. Van Speijk één van de voorlopers in het project.

(Artikel gaat verder onder de video)



"We zijn hier vorig jaar aan mee gaan doen, ongeveer halverwege de operationele periode van het schip, de tijd tussen twee grote beurten", vertelt commandant Jeroen van Zanten. "Toen wisselde ongeveer de helft van de bemanning. Dat is meer dan gebruikelijk. Samenwerking, samenleven is ontzettend belangrijk en dat konden we met Boost een extra zetje geven."

Bootcamp

Op initiatief van de bemanning werd er al een soort bootcamp georganiseerd waarbij alle gelederen in teams werden ondergebracht en moesten samenwerken: "Je ziet dat mensen meer contact met elkaar hebben, ook veel meer privédingen van elkaar weten omdat we makkelijker met elkaar om gaan'', zegt Boost-ambassadeur Peter Deleu, chef verbindingsdienst aan boord van de Van Speijk.

Normaal komt het bevel van bovenaf, nu wordt er vooral gekeken wat de mensen zelf willen of nodig hebben. Lianne Brouwer is matroos aan dek en ziet de zaken veranderen aan boord:

(Artikel gaat verder onder de video)



Kippenvel

Grondlegger Van de Kraats hoopt dat de denk- en werkwijzen ook buiten defensie, zoals in het bedrijfsleven zijn weg weet te vinden. "Ik ben er trots op dat ik de afgelopen vier jaar met de bemanning heel mooie dingen heb mogen doen. Die saamhorigheid, als ik daar weer aan terug denk, en de team-magie, de ondersteuning die ik heb gehad om de meest kwetsbare momenten: dan krijg ik nog steeds kippenvel."