Boerenvoorstelling Karavaan gaat tóch door: boerderij is brandveilig genoeg

HEERHUGOWAARD - Donkere wolken pakten zich samen boven de boerenvoorstelling Stallerhof van theatergezelschap Karavaan. De gemeente Heerhugowaard verbood de voorstellingen in een boerenschuur vanwege de brandveiligheid. Na overleg met De Karavaan, de gemeente en de eigenaren van de schuur kunnen de shows nu tóch doorgaan. "We zijn erg opgelucht dat het toch door kan gaan."

De gemeente Heerhugowaard vond de schuur niet geschikt voor theatervoorstellingen. Uit een schouw van de schuur is gebleken dat van brandwerende of -vertragende maatregelen geen sprake is. Zo is de binnenzijde van de schuur bekleed met oud droog hout. Ook is er in de schuur allerlei zeer brandbaar materiaal aangetroffen. "Als er brand zou ontstaan, zou die al snel onbeheersbaar zijn en om zich heen grijpen", aldus de gemeente Heerhugowaard.

Brandweermensen

Maar na overleg is er nu dus toch een oplossing. Er zijn volgens De Karavaan vergaande maatregelen genomen om de gemeente te overtuigen. Zo halen de eigenaren van de stal de houten labrisering weg. Ook moeten er bij iedere voorstelling drie gecertificeerde brandweermensen aanwezig zijn.

En dat is toch een enorme kostenpost. "Het is voor ons al een enorme puzzel om het financieel rond te krijgen, dan is dit wel een tegenvaller", aldus Els Schipper van de Karavaan. "Je kunt ook zeggen we halen de hele schuur leeg, maar dan is het geen boerenschuur meer. We hebben zelf wel bhv'ers, maar die mag je niet als brandwachten inzetten."

Boerenfamilie

Stallerhof is de nieuwe productie van theatergezelschap Afslag Eindhoven: een voorstelling over de tradities en het voortbestaan van een boerenfamilie, met livemuziek. Op 30 mei is de landelijke premiere daarna is de voorstelling tot en met 9 juni te zien.