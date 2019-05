Tientallen automobilisten op de bon geslingerd tijdens afsluiting A10-Zuid

AMSTERDAM - De politie heeft dit weekend tientallen automobilisten een boete gegeven wegens verkeersovertredingen op de A4 en rond het Hoofddorpplein in Amsterdam Zuid.

De A10-Zuid was vrijdagavond, zaterdag en gisteren dicht wegens werkzaamheden voor het project Zuidasdok. Op de A4 werden er daarom al rijstroken afgesloten met een rood kruis, maar dat rode kruis werd volgens de politie veelvuldig genegeerd. Agenten deelden daarom veertig boetes uit.

Lees ook: Eerste weekend van afsluitingen A10 en Amsterdamse treinstations: tot een uur extra reistijd

Veel automobilisten reden vanwege de afsluiting van het stuk snelweg door Zuid, vooral via het Hoofddorpplein. Rond het Hoofddorpplein gold een inrijverbod, maar daar hield ook niet iedereen zich aan. Agenten hebben daar dertig automobilisten beboet.

Overtredingen

Verder zijn er nog boetes uitgeschreven wegens het rijden over de busbaan, rijden over het puntstuk en rijden over de vluchtstrook. Sommige automobilisten zijn direct staande gehouden, anderen krijgen de boete later per post.

De A10-Zuid richting Utrecht is komende twee weekenden weer dicht. De politie laten weten dan opnieuw 'toezicht te houden op de verkeersgedragingen'.