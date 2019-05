Gewonde door brand Zaanse gevangenis is gedetineerde

WESTZAAN - De persoon die gewond is geraakt in Justitiële Inrichting Zaanstad is een gedetineerde. Die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed. De brand was in één cel, laat een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen weten aan NH Nieuws.

Rond half twaalf onstond er een brand in een van de cellen in de gevangenis aan de Smeet in Zaanstad. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Dit wordt nu onderzocht.