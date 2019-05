PVV Noord-Holland: 'Goedkoop om uit rancune Wilders een dolk in de rug te steken'

HAARLEM - De Noord-Hollandse PVV-fractievoorzitter Marco Deen vindt het 'goedkoop' dat oud-Statenlid en vertrekkend PVV-senator Dannij van der Sluijs wil dat partijleider Geert Wilders opstapt na de desastreuze uitslag bij de Europese Verkiezingen. Dat zegt hij in een interview tegen NH Nieuws.

"Dat zijn uitspraken die ik voor zijn conto laat. Ik vind het een beetje goedkoop om zo iemand een dolk in de rug te steken, dat vind ik niet netjes", aldus Deen. Ook over het functioneren van de PVV-fractie in Noord-Holland is Van der Sluijs kritisch. "Dat mag, en zijn dingen die ook uit rancune ontstaan. Het is zijn mening, maar wij denken er hier heel anders over."

Uitgeester Dannij Van der Sluijs was jarenlang Statenlid voor de PVV, en sinds twee jaar lid van de Eerste Kamer voor de partij. Maar voor de nieuwe periode werd hij niet op de kandidatenlijst gezet. Volgens EenVandaag voelde hij zich afgedankt door de partij.



'Tijd van Wilders is voorbij'

Nadat de PVV bij de Europese Verkiezingen een genadeloos pak slaag kreeg - de partij ging van vier naar nul zetels - vond Van der Sluijs dat Geert Wilders moest opstappen. Tegenover het NHD zei hij dat de tijd van Wilders voorbij is en dat hij overstapt naar een andere partij. In een reactie aan NH Nieuws laat hij weten er verder niet meer over te willen zeggen.



'Wilders moet zeker blijven'

"Wij zijn het daar absoluut niet mee eens. Wilders moet zeker weten blijven", vertelt Deen. "Dat het een desastreuze uitslag was voor de PVV, dat is nog een understatement. Ik weet niet goed hoe het kan. De opkomst van Forum voor Democratie kan ermee te maken hebben, en dat te weinig mensen naar de stembus zijn gegaan om het nee-geluid te laten horen. Het is een combinatie van factoren denk ik."



Dat de PVV ook weinig zichtbaar was tijdens de campagne ontkent Deen. "Ik heb zelf een aantal grote debatten gezien met Marcel de Graaff (lijsttrekker), er is ondersteuning vanuit de Tweede Kamer geweest, er hingen posters. Dus dat is het volgens mij niet. Wij gaan hier in de provincie terugvechten zodat we de zetels weer kunnen terug winnen."