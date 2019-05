Stacaravan verwoest bij brand op camping Loosdrecht

LOOSDRECHT - Op camping de Boomhoek in Loosdrecht is vanmiddag brand ontstaan in een stacaravan. Op foto's is te zien dat de caravan compleet verwoest is.

Volgens een woordvoerder van de brandweer Gooi- en Vechtstreek leek het er in de eerste instantie op dat het om een autobrand ging, maar werd onderweg naar de camping al duidelijk dat het om een stacaravan ging.

Op foto's is te zien dat er gasflessen verzameld staan buiten bereik van de brand. Mogelijk stonden deze in de caravan opgeslagen toen deze in vlammen opging.

Er zijn geen gewonden gevallen, maar de caravan is compleet verwoest.