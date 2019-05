Haarlemse handtekeningen 'tegen auto's in de Hout' stromen binnen

HAARLEM - De handtekeningen stromen binnen voor een online petitie die 'geen auto's in de Haarlemmerhout' heet. Rond het middaguur stond de teller al op meer dan 1100.

Volgens de opstellers van de petitie, De Haarlemse Bomenwachters, wil de gemeente 1000 vierkante meter bos rooien en/of kappen om er een parkeerplaats van te maken. Het gaat volgens de opstellers om de kap van 69 bomen.

De Bomenwachters gaan daar niet zomaar mee akkoord: ''Het is niet zomaar een bosje dat je weggeeft. De Haarlemmerhout is een Rijksmonument van nationaal belang."

Meer groen

De Bomenwachters en hun medestanders pleiten voor het behoud van bomen en juist meer groen in het groene hart van de stad. Dit omdat Haarlem 'de minste groene stad is met, op twee na, de meeste inwoners per hectare.'

Woensdagavond dienen de partijen Trots Haarlem en Hart voor Haarlem een motie in over de voorgenomen bomenkap.