Gewonde bij celbrand in Zaanse gevangenis

WESTZAAN - Er is vanmorgen een persoon gewond geraakt bij een brand in een cel in Justitieel Complex Zaanstad. Het is nog onbekend of dit een gevangene is of een medewerker van de gevangenis. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe ernstig de gewonde eraan toe is.

De brand is inmiddels uit en de gevangenis in Zaanstad wordt op dit moment 'geventileerd', laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten aan NH Nieuws.

De Dienst Justitiele Inrichtingen bevestigt dat er een gewonde is afgevoerd, maar kan verder nog niets kwijt over het incident.

Rond half twaalf gingen meerdere hulpdiensten naar het complex aan de Smeet in Westzaan. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen.

Later meer.