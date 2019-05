Miljoenentekort Dijklander Ziekenhuis lager dan verwacht: "Financiële problemen komen niet door fusie"

HOORN - Het zag ernaar uit dat het Dijklander Ziekenhuis dit jaar met een flink verlies van negen miljoen zou gaan afsluiten. De schatting werd begin dit jaar al omlaag geschroefd en blijkt met de recente cijfers uit te komen op een verlies van zo'n drie miljoen.

"Uit de cijfers blijkt nu dat we inderdaad uitkomen op een verlies van 2,5 tot 3 miljoen euro", vertelt bestuurder Hugo Keuzenkamp aan NH Nieuws. Het scenario zag er medio vorig jaar een stuk minder rooskleurig uit. Dat had te maken met onder andere een tekort aan verpleegkundigen en de inhuur van extern personeel.

Sinds de fusie in 2017 is er een hoop veranderd. Het OK-personeel vanuit het voormalige Waterlandziekenhuis komt in Hoorn te werken. Ook verhuist de geboorteafdeling verhuist en is recentelijk de polikliniek in Heerhugowaard gesloten. Daarnaast worden er grote investeringen gedaan, zoals momenteel in een dagcentrum en scopiecentrum in Purmerend. Volgens Keuzenkamp zijn de financiële problemen niet aan fusie te wijden, ook al heeft de situatie wel degelijk invloed gehad op het bewaken van de budgetten.

Minder opbrengsten van zorgverzekeraars, een terugloop in subsidies voor het opleiden van medisch specialisten en het inhuren van uitzendkrachten zijn de voornaamste oorzaken van het tekort. Maar door meerdere eenmalige financiële meevallers waaronder betere inkoopcontracten, weet het ziekenhuis een flink gat te dichten. Naar schatting zou het nog twee tot drie jaar duren voor het tekort is opgelost. Patiënten zouden er niets van moeten merken.

Het grote probleem voor het ziekenhuis blijft vooral ook de tekorten op de arbeidsmarkt, wat een landelijk probleem is. "We leiden veel meer mensen op. Zo ook mensen die hun opleiding bij Slotervaart niet konden voortzetten en die naar ons ziekenhuis zijn gegaan", aldus Keuzenkamp.