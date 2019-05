De Peiling: Grote problemen ov-staking verwacht. 'Ga logeren, carpoolen of thuiswerken'

NOORD-HOLLAND - Morgen ligt het openbaar vervoer in vrijwel heel Nederland stil. Volgens de vakbonden de grootste ov-staking sinds tientallen jaren. Hoe los jij dat op? Ga je carpoolen, blijf je thuis of wordt het een keer logeren bij die leuke collega?

Waarom staken?

De vakbonden in het openbaar vervoer willen dat de AOW-leeftijd niet verder stijgt dan 66 jaar. Ook willen ze dat de pensioenen meegroeien met de inflatie. De pensioenen in de vervoerssector zijn al jaren niet verhoogd. Het overleg tussen werkgevers, vakbonden en het kabinet zit al maanden muurvast.

Waar wordt gestaakt?

Er rijden bijna in het hele land geen treinen, trams, bussen en metro's. Ook veerponten varen niet. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijdt een trein, omdat de rechter staken op dat traject verboden heeft.

Lange files

Een aantal werknemers zal er voor kiezen om thuis te werken, maar veel mensen die normaal gesproken met het openbaar vervoer reizen, zullen morgen in de auto stappen. Rijkswaterstaat verwacht dinsdag een zeer drukke ochtend- en avondspits.

Wat doe jij?

Heb jij al een oplossing voor de ov-staking van morgen bedacht? Kun je met iemand meerijden of ben je zelf chauffeur van een volle auto? Blijf je thuis? Heb je begrip voor de acties in het openbaar vervoer of is het een schande dat het hele land de dupe is? We horen het graag van je!

