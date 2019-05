Dierenactivisten demonstreren bij slachthuis Oost-Graftdijk

OOST-GRAFTDIJK - De dierenactivistengroepen Save Movement en Animal Rights staan op dit moment te demonstreren bij een slachthuis in Oost-Graftdijk.

Het abattoir staat sinds april te koop. De activisten doen een oproep aan de gemeente en potentiële kopers om er een andere bestemming voor te vinden. "Niet alleen omdat wij voor een samenleving zonder slachthuizen zijn, maar ook omdat inwoners klachten hebben ingediend", vertelde Save Movement-voorzitter Maria du Toit eerder tegen NH Nieuws.

Grotere demonstratie

Het is niet de eerste keer dat Save Moment aandacht vraagt voor het abattoir. Vorig jaar demonstreerden activisten ook al op de plek. Toen was de omvang echter beperkt: er stonden drie actievoerders. Het ziet ernaar uit dat de demonstratie nu een stuk groter wordt. "We verwachten ongeveer veertig tot vijftig deelnemers."

De actiegroep maakt deel uit van een internationaal netwerk en is sinds 2017 actief in Nederland. De activisten houden regelmatig acties bij twintig slachthuizen in Nederland. Ze doen dit meestal door bij slachthuizen getuige te zijn van dieren die onderweg zijn naar de slacht. De beelden hiervan verspreiden ze vervolgens op social media, maar dat is bij het slachthuis in Oost-Graftdijk niet het geval.