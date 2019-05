Zomers weekend in aantocht: ''Het kan wel 27 graden worden''

NOORD-HOLLAND - Poets de barbecue op en zet de parasol maar klaar, want voor zaterdag en zondag is er prachtig en zomers weer voorspeld. Volgens weerman Jan Visser schijnt de zon volop en kan de temperatuur - vooral zondag - oplopen tot een graad of 27.

We moeten er alleen wel even op wachten, want de komende dagen zijn nog wisselvallig. "Morgen is de kans op regen groot", zo vertelt Visser aan NH Nieuws. "En ook woensdag, donderdag met Hemelvaartsdag en vrijdag is het rommelig en koel. De temperatuur ligt tussen de 14 en 19 graden."

Zomers weekend

Maar dan, vanaf zaterdag, breekt de lucht open en gaat de zon volop schijnen. "Zaterdag wordt het zo'n 24 graden en zondag dus nog een paar graden warmer", aldus Visser.

Helaas is het wel van korte duur, volgens de laatste voorspellingen. "Maandag komen er flinke buien en gaat de temperatuur ook omlaag." Maar dat heeft volgens de weerman ook alleen maar voordelen, want de droogte is 'nog steeds immens'. "We komen nog een hoop tekort, dus regen is voor de natuur alleen maar welkom."