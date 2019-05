Burgemeester Diemen boos over Roemenen die niet konden stemmen

DIEMEN - Burgemeester Boog van Diemen vindt het zeer kwalijk dat de stemprocedure voor de Europese verkiezingen en een speciaal referendum over corruptie voor Roemeense mensen in Nederland niet goed is verlopen.

Op Facebook doet hij zijn beklaag over de gang van zaken rondom de stemlokalen. Diemen was één van de drie gemeenten in Nederland waar Roemeense Nederlanders hun stem uit konden brengen voor de Europese Verkiezingen en het referendum over de aanpak van corruptie in Roemenië.

De verkiezingen zouden vanuit de Roemeense autoriteiten georganiseerd worden, maar de infrastructuur bleek slecht. Er kon maar in drie gemeenten in heel Nederland gestemd worden, en de stemlokalen die open werden gesteld bleken te weinig personeel te hebben om alles in goede banen te leiden.

Extra faciliteiten

De burgemeester geeft aan dat er herhaaldelijk is gevraagd om versterking vanuit de Roemeense autoriteiten, maar dat hier geen gehoor aan is gegeven. Om te zorgen dat zo veel mogelijk mensen alsnog hun stem uit konden brengen is er vanuit de gemeente Diemen nog hulp geboden, maar dit bleek niet genoeg.

Niet gestemd

De rijen bleken te lang en uiteindelijk konden enkele honderden Roemeense Nederlanders hun stem niet uitbrengen. Volgens de NOS komt dit door het verschil in wetgeving. In Nederland moet het stembureau iedere stemmer die in de rij staat op het moment van sluiten nog faciliteren.

In Roemenië geldt dit echter alleen voor mensen die op het moment van sluiten al in het stembureau zijn.

Referendum

Het referendum dat naast de Europese verkiezingen werd georganiseerd ging om een wetsvoorstel waarbij corruptie milder aangepakt zou kunnen worden. Veel Roemenen zetten zich hier hard tegen af omdat ze juist willen dat de corruptie in hun land aangepakt wordt.

Door dit referendum was de opkomst een stuk groter dan oorspronkelijk gedacht.

