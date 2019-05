Velsen-Noord heeft weer meer burgerhulpverleners: "Vult me met trots"

VELSEN-NOORD - Het aantal burgerhulpverleners in Velsen-Noord is verdubbeld: er zijn 25 nieuwe aanmeldingen. Rob Martens is vrijwilliger bij de bedrijfsbrandweer van Tata Steel en hij heeft ervoor gezorgd dat meer mensen in hun woonplaats eerste hulp kunnen verlenen aan iemand met een hartstilstand, wanneer de ambulance nog onderweg is.

"Dit initiatief vervult me met trots", aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden en korpsbeheerder van de bedrijfsbrandweer van Tata Steel. "Binnen ons brandweerkorps heerst een hele goede sfeer. Collega’s staan altijd voor elkaar klaar."

"Het is mooi om te zien dat die solidariteit zich nu ook uitstrekt tot onze directe omgeving. Ik ben aangenaam verrast door dit plan en de warme respons vanuit het korps. Dit is een prachtig initiatief van Rob."

Grotere overlevingskans

Door het inzetten van burgerhulpverleners kan de overlevingskans van slachtoffers worden vergroot en worden levens gered. Mensen die kunnen reanimeren en zich willen inzetten als burgerhulpverlener kunnen terecht bij:

Er is ook behoefte aan meer AED’s in het dorp. Tata Steel heeft daarom twee AED’s aangeschaft, die op strategische locaties in Velsen-Noord worden geplaatst. Een daarvan is inmiddels geplaatst bij restaurant Tip-Top.