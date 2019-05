Mailadressen van 141 patiënten doorgestuurd door Tergooi ziekenhuis

HILVERSUM - Het Tergooi ziekenhuis heeft in de nacht van zaterdag op zondag de emailadressen van 141 patiënten openbaar gemaakt. Patiënten die een mail ontvangen konden zo de emailadressen van de 140 andere geadresseerden zien.

Dat meldt de Gooi en Eemlander.

In de mail stond hoe mensen in konden loggen op hun patiëntenportaal na een ziekenhuisopname. Mensen die de mail ontvingen konden de gegevens van anderen niet inzien, maar zagen wel de emailadressen van de andere patiënten die de mail kregen.

Verkeerd aangekruisd

Een woordvoerder van het Tergooi bevestigt zondagavond aan de Gooi en Eemlander dat het inderdaad mis is gegaan met het versturen van de mails. In plaats van de mailadressen in het 'BCC' (blind carbon copy) veld te plaatsen, kwamen ze in het 'aan' vakje terecht. Als een mail verstuurd wordt met adressen in de BCC kunnen de ontvangers de andere adressen niet zien, als ze in het 'aan' vakje staan wel.

Protocol

Het voorval wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de woordvoerder is dat protocol in dit soort situaties. Ook wordt de mail, die alle ontslagen patiënten normaal gesproken krijgen, voorlopig niet verstuurd. Het ziekenhuis gaat eerst uitvoerig testen hoe dit mis kon gaan.