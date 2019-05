Rechter geeft stakers gelijk: morgen geen pont bij Velsen tijdens ov-staking

VELSEN - De pont bij Velsen hoeft morgen, tijdens de landelijke staking van het openbaar vervoer, niet te varen. Dat heeft de rechter in Haarlem zojuist besloten. Dit betekent dat er voor de inwoners van de IJmond morgen geen normale oversteek over het Noordzeekanaal mogelijk is.

De pont bij Velsen is door de afgesloten route over de sluizen bij IJmuiden de enige manier voor voetgangers en fietsers om het kanaal over te steken. Uit angst voor "maatschappelijke ontwrichting" besloot de gemeente Velsen de stakers voor de rechter te slepen, maar dus zonder succes.

Volgens de rechter zijn er voldoende alternatieve opties voor gedupeerden van de staking. Ook heeft de gemeente Velsen niet voldoende aangetoond dat er een verkeersinfarct zou kunnen ontstaan tijdens de staking.

Wethouder Bram Diepstraten (Velsen) reageert teleurgesteld op de uitspraak. "Maar we moeten het accepteren en gaan ons voorbereiden", vertelt hij tegen NH Nieuws. De gemeente gaat de inwoners via sociale media waarschuwen voor de gevolgen van de staking.

Ook Schiphol vocht de staking aan, wel met succes. Uit angst voor grote chaos, besloot de rechter dat er een 'minimale noodpendel' moet zijn over het spoor richting het vliegveld. Hierdoor rijdt er morgen alsnog elk kwartier een trein tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp.

NH Nieuws zet morgen een mobiele redactiebus in tussen het Pontplein in Velsen-Zuid, TATA Steel in Velsen-Noord en station Beverwijk. Wie door de staking vast komt te zitten aan een van de kanten van het Noordzeekanaal, mag meerijden.



Kijk hier voor meer informatie. Let wel op: vol = vol.