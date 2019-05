Moet de pont bij Velsen morgen tijdens de staking varen of niet?

IJMOND - Vanochtend dient het kort geding tussen de gemeente Velsen en de stakingleiders van FNV. Inzet: de pont bij Velsen moet tijdens de ov-staking van morgen blijven varen.

De pont bij Velsen is voor fietsers en voetgangers de enige oversteek over het Noordzeekanaal, aangezien de route over het sluizencomplex is afgesloten voor de aanleg van de nieuwe zeesluis. Eerder riep Velsen de stakers op om de pont alsnog te laten varen, uit angst voor "maatschappelijke ontwrichting". Zonder succes, en daarom stapte de gemeente naar de rechter.

Vakbond FNV gaf in een reactie bij NH Nieuws aan de rechtszaak met vertrouwen tegemoed te zien. "Het is niet alleen de gemeente Velsen die hier last van heeft, we horen uit het hele land dat mensen en dus ook scholieren problemen ondervinden door de staking. Dit is helaas als het openbaar vervoer staakt altijd de uitkomst", aldus FNV-bestuurder Eric Vermeulen.

De zaak dient om 9.30 uur in de rechtbank in Haarlem. De verwachting is dat de rechter direct hierna uitspraak doet. Je leest de uitspraak uiteraard zo snel mogelijk bij NH Nieuws.

Gisteren diende er ook al een soortgelijke zaak, op Schiphol. Uit angst voor grote chaos, besloot de rechter dat er een 'minimale noodpendel' moet zijn over het spoor richting het vliegveld. Hierdoor rijdt er morgen alsnog elk kwartier een trein tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp.

"Voor ons maakt deze pendellijn deel uit van een breder pakket aan maatregelen, waaronder verkeersmaatregelen op en rond Schiphol en het omboeken van vluchten door KLM en het verzoek aan andere airlines om dit ook te doen", reageerde burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer.