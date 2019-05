Amsterdamse boa's willen wapenstokken en spray: "Ons werk is zwaarder dan wordt gedacht"

AMSTERDAM - De boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) in Amsterdam delen vanaf vandaag voorlopig geen bonnen uit. Ze willen éérst dat hun uitrusting wordt uitgebreid met een wapenstok en pepperspray. "We staan op de plek waar eerst de politie stond, alleen dan met een lege riem."

Dit zegt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond bij de Ochtendshow van NH Radio. "Het geweld tegen boa's ontstaat meestal als ze bonnen uitschrijven. En dat is juist wat er van ze wordt verwacht."

Volgens hem hebben de minister en burgemeester een verkeerd beeld van het werk van de boa's. "Op papier zijn boa's voor de leefbaarheid en de politie voor de openbare orde, maar in de praktijk is de kans op openbare orde-problemen erg groot op het moment dat we bonnen uitschrijven. En deze actie is dan in Amsterdam, maar het speelt in het hele land."

Daarom schrijven de Amsterdamse boa's vanaf vandaag - voor onbepaalde tijd - geen bonnen uit: allemaal om duidelijk te maken hoe zwaar boa's het hebben in de praktijk.

Op afstand houden

De boa's staakten al eerder zit jaar. Een belangrijke stap sindsdien is volgens Kuin dat honderd van de 450 Amsterdamse collega's voor de zomer bodycams krijgen. Na de zomer volgt de rest. "Maar dan nog vind ik dat we pepperspray nodig te hebben om personen in bepaalde situaties rustig te krijgen en een wapenstok om mensen op afstand te houden."

Tot slot waarschuwt Kuin: "De acties gaan verharden als dat nodig is." Eind juni volgt nog een waarschuwingsstaking en als de boa’s dan nog niet hun zin hebben gekregen, leggen ze tijdens de Gay Pride in Amsterdam op 3 augustus het werk neer.