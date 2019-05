In Vogelvlucht: Pampus vanuit de lucht

MUIDEN - Pampus is gebouwd als deel van de Stelling van Amsterdam tegen aanvallen vanaf zee. Het eilandje had onder andere kanonnen die acht kilometer ver konden schieten en er was ruimte voor 200 soldaten.

Ze moeten zich verveeld hebben, er namelijk nooit gevochten. Ook ligt er een zandbank waar grote schepen voor anker gingen. Ze lagen dan letterlijk en figuurlijk voor pampus