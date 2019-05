Vrijwilligers uitgebrand woonexperiment geschokt: "Ik was helemaal in tranen"

ALKMAAR - Een dag nadat het experimentele gebouw aan de Heldersweg in Alkmaar uitbrandde, zoeken de vrijwilligers elkaar op om de schade te bekijken. De betrokkenen zijn geschokt om de ontmoetingsplaats in puin aan te treffen. "Ik ben er gewoon misselijk van, dat zal ook nog wel even zo blijven."

Vijf jaar geleden startte het zelfvoorzienende project. Madeleine Suidman was er als een van de eersten bij. "Ik zie hier een kunstwerk dat verloren is gegaan", zegt ze terwijl ze het terrein oploopt. Suidman slaagde er samen met andere vrijwilligers in om de plek tot een broedplaats voor creativiteit te maken. "Dit was een plaats waar je kunt zijn wie je bent, zonder verplichtingen of oordelen."

Puinruimen

Onder de bedroefde aanwezigen is ook Ricardo Blom. Hij kan nog maar nauwelijks bevatten dat de plek die hem zo dierbaar is, gisteren is afgebrand. "Toen ik hier vanochtend aankwam had ik pas door wat er echt gebeurd was", verklaart hij. "Ik was helemaal in tranen en ben er gewoon misselijk van." Vandaag ruimt hij het puin op dat de brand heeft achtergelaten. "Dat moeten we maar als eerste doen, het is nog te vroeg om te zeggen wat we nu met dit terrein gaan doen."

Dat is ook afhankelijk van de gemeente, laat eigenaar Cees Hiemstra weten. Het experiment is destijds met hun toestemming gestart en voortgezet, en dat zal opnieuw bekeken moeten worden."Ruim honderd bedrijven hebben met ons samengewerkt, er zit zo'n 15.000 uur aan werk in, dat is natuurlijk weg nu", zegt de initiatiefnemer. Al snel benadrukt hij de positieve kant van de brand. "Ik had gelijk door: dit is droevig, maar het is ook de kans om iets nieuws op te bouwen. Zo is dat met alles dat ophoudt, het biedt een nieuwe start."

Feniks uit de as

Dat gevoel lijken bijna alle aanwezigen te delen. Zo ook Yvonne van Leeuwen, die het verdriet opzij geschoven heeft voor het maken van een nieuwe start. "Het is als een Feniks. Uit de as van deze brand zal iets mooiers ontstaan, iets vruchtbaarders. Wat dat gaat worden, gaan we nog met elkaar bekijken."