DEM kampioen: De derby tegen ADO'20 keert terug

BEVERWIJK - Het voetbalveld van DEM in Beverwijk veranderde vanmiddag in een feestterrein. De oorzaak: het eerste elftal van de club werd kampioen van de hoofdklasse A.

Door een 2-1 zegen op Achilles 1894 is de ploeg kampioen en promoveert naar de derde divisie. "Fantastisch", zei aanvoerder Twam Verswijveren terwijl hij de champagne in het rond spoot. "Wie dit twee jaar geleden had voorspeld, was voor gek verklaard."

Nacompetitie

Het is al de tweede achtereenvolgende promotie van DEM. Vorig seizoen liepen de Beverwijkers de titel mis, maar promoveerden dankzij de nacompetitie. En nu is er wéér een kampioenschap. Trainer Arvid Smit zwaaide zijn ploeg lof toe: "We hebben de minst tegengoals, een heel goed middenveld en creatieve aanvallers. Het stáát gewoon heel goed."

Leuke bijkomstigheid van de promotie naar de derde klasse is dat DEM volgend seizoen de rivalen van ADO'20 in buurdorp Heemskerk ontmoet. "Daar Kijken we echt naar uit", aldus Twan Verswijveren, die met zijn broer en keeper Swen verantwoordelijk was voor het kleine aantal tegendoelpunten (31). "Er gaat natuurlijk heel veel volk op die wedstrijden afkomen. Prachtig", vertelt hij.

Lees ook: Telstar wint oefenduel van DEM

In de eerste klasse A werd Velsen kampioen dankzij een 2-4 overwinning op Legmeervogels. Door die zege promoveert het elftal van trainer Martin Haar naar de hoofdklasse.

De Kennemers, buurman van DEM, liep het kampioenschap in de derde klasse maar net mis. De ploeg won met 0-2 van Hercules Zaandam terwijl koploper Castricum verrassend gelijkspeelde (1-1) tegen DTS. Door een beter doelsaldo werd Castricum toch kampioen. De Kennemers neemt de periodetitel over van Castricum gaat spelen in de play-offs om een plaats in de tweede klasse. De eerste wedstrijd is zondag thuis tegen KGB.