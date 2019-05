Zeven jonge festivalgangers 'omgevallen' door drugs en alcohol bij festival Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - Tijdens Cube Outdoor Festival in Bovenkarspel zijn gistermiddag zeven feestgangers onwel geworden. Vermoedelijk door de combinatie harddrugs, pijnstillers en alcohol. Er moesten meerdere ambulances uit de kop van de provincie uitrukken naar het terrein en dat zorgde even voor onrust.

"Toen er rond vijf uur vier mensen tegelijk instorten, allemaal ongeveer tussen de 18 en 23 jaar, dachten we wel even dat er iets raars aan de hand was", vertelt woordvoerder van het festival Rob van der Lee.

Het festival trok dit jaar zo'n 4500 bezoekers. Iets meer dan vorig jaar. Daarom had de organisatie rekening gehouden met meer incidenten, maar toch ontstond er een schrikmoment tijdens het heetste uur van de dag. Daarin gingen meerdere mensen tegen de vlakte. Van der Lee: "Allemaal hadden ze drugs of alcohol gebruikt. Sommigen waren niet aanspreekbaar."

Medicijnen en drugs

Er moesten meerdere ambulances uitrukken naar het terrein aan De Gouw in Bovenkarspel. "Een meisje had iets van een combinatie van diclofenac, paracetamol en ketamine op. Dat ging mis. Logisch. Ze wist zeker niet wat ze deed", vertelt Van der Lee. Volgens hem trok de Veiligheidsregio naar aanleiding van de piek aan de bel; "Ze zeiden: jullie trekken de hele Noordkop leeg aan ambulances!" De Veiligheidsregio laat weten aan NH Nieuws dat er drie keer een ambulance is uitgerukt; twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht en één is ter plekke behandeld.

Daarom is toen het EHBO-team het festivalterrein opgestuurd om preventief te spotten op mensen onder invloed. "Zodat ze op tijd zouden kunnen ingrijpen." Daarnaast stond er een ambulance stand-by. Na de 'piek' zijn er nog drie mensen omgevallen. In totaal zijn er zeven personen onwel geworden.

Onderzoek

De EHBO-ploeg van het festival heeft aan het einde van de dag een voorlopige conclusie getrokken: naar alle waarschijnlijkheid zijn het op opzichzelfstaande gevallen en is bij hen de combinatie van drugs, drank én het mooie weer niet goed gevallen. De organisatie wacht nog op een rapport van de Veiligheidsregio. Van der Lee: "Als toch blijkt dat alle slachtoffers dezelfde drugs in hun bloed hebben, gaan we uiteraard onderzoeken wat er aan de hand was. Dan kunnen we de camerabeelden bekijken."

Het was volgens hem verder een prachtige dag. "We dachten even: ho, wat gebeurt hier, maar verder was het uitverkocht, de sfeer was goed, het feest goed en het weer was goed!"