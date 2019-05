Vakbonden en Schiphol voeren opnieuw overleg over ov-staking

AMSTERDAM - Op dit moment overleggen de vakbonden en Schiphol over de bereikbaarheid van Schiphol dinsdag; op die dag is er een landelijke staking van het personeel van het openbaar vervoer. De luchthaven wil dat zij bereikbaar blijft en sleepte daarom de vakbonden voor de rechter Dit kort geding is gepauzeerd voor een overleg.

De gemeente Haarlemmermeer gaf gister aan aan het eens te zijn met Schiphol.

De afgelopen dagen voerde de luchthaven gesprekken met de bonden en de gemeente Haarlemmermeer over de staking, maar dat heeft tot vanmorgen niets opgeleverd.

Volgens een woordvoerder van Schiphol komt bijna de helft van de reizigers met het openbaar vervoer naar de luchthaven. Als het ov niet rijdt, zal het extra druk op de weg worden richting Schiphol. Bovendien zouden volgens hem de vele mensen die landen, niet weg kunnen van het vliegveld.

Staking

De vakbonden willen dinsdag met de landelijke staking een beter pensioenstelsel afdwingen bij de werkgevers. De actie treft dinsdag een groot deel van het land. Vanaf dinsdag 03.00 uur (nacht van maandag op dinsdag) tot woensdag 01.00 uur (nacht van dinsdag op woensdag) rijden er bijna geen trein, tram of bus en gaan er geen veerboten. Lees ook: Geen pont over Noordzeekanaal? NH Nieuws zet een bus in De NS voorspelt grote problemen op het spoor en adviseert vandaag al haar reizigers om dinsdag niet met de trein te reizen. "Reizigers kunnen er niet van uitgaan dat hun trein die dag rijdt." Ook woensdag verwacht de NS nog problemen met de dienstregeling. Lees ook: ANWB spoort forenzen aan te carpoolen tijdens landelijke ov-staking Bekijk hier alle diensten die meedoen aan de staking!