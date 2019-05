Auto uitgebrand in parkeergarage Amsterdamse wijk Bos en Lommer

AMSTERDAM - In parkeergarage Q-Park aan de Bos en Lommerweg is Amsterdam is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand.

De brand brak rond 0.30 uur uit. Tijdens de brand was veel rookontwikkeling.

De brandweer zette groots in, maar had het vuur al snel onder controle. De politie gaat uit van brandstichting.

De auto is in beslag genomen. In de parkeergarage is veel schade ontstaan aan het plafond.