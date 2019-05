Eigenaar afgebrande 'Earthship': "Zonnepanelen waarschijnlijk oorzaak"

ALKMAAR - De brand die gisteravond de experimentele woning aan de Alkmaarse Helderseweg heeft verwoest, is mogelijk indirect veroorzaakt door het het zonnige weer. "Naar alle waarschijnlijkheid is er een probleem geweest met het accupakket; dat gebruiken we om energie uit de zonnepanelen te halen. Het was een zonnige dag gisteren", aldus voorzitter van de stichting Cees Hiemstra.

Dit zegt hij tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

Ten tijde van de brand waren er mensen op het terrein aan de Helderseweg aanwezig, maar buiten het pand. Hiemstra: "Zij zijn ook degenen die ontdekten dat er iets mis was en de brandweer hebben gebeld."

Lees ook: Experimentele woning uitgebrand in Alkmaar

Nadat de brandweer arriveerde was het al vrij snel duidelijk dat ze weinig meer konden doen dat het pand gecontroleerd laten uitbranden. Ook omdat er niet direct zou kunnen worden geblust vanwege het accupakket. Omdat gasflessen in de omgeving stonden, werd de omgeving ontruimd.

15.000 euro

Het Urban Earthship was een sociaal experiment waarbij gekeken werd of je zonder planning, geld, structuur en hiërarchie iets kunt bereiken. Het Earthship en de spullen waren dan ook niet verzekerd. "Gelukkig is het project wel geslaagd en is de doelstelling gehaald, maar er gaat wel 15.000 euro in rook op", aldus Hiemstra. "Komende week gaan we met de gemeente in gesprek over de locatie."