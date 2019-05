Luchtvaarttentoonstelling in Amsterdam met fly-by geopend

AMSTERDAM - De Nederlandse luchtvaart bestaat dit jaar honderd jaar. Zowel Fokker, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum als KLM vieren dat ze er al een eeuw zijn. Wat weinig mensen weten, is dat die luchtvaartgeschiedenis honderd jaar geleden in Amsterdam-Noord begon. Het piepkleine Museum Amsterdam Noord heeft daar nu een tentoonstelling over.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De tentoonstelling 'Noord Vliegt' werd in stijl geopend met maar liefst drie fly-by's van de Fokker Four, vier historische vliegtuigjes die altijd in formatie vliegen. En ook binnen komen de vier Fokkers meerdere keren terug in het museum.

Lees ook: Terugkijken: F-16's begeleiden Boeing boven Amsterdam vanwege 100 jaar luchtvaart

De Fokker S.11's, het type vliegtuig waarmee de Fokker Four-piloten vliegen, werden gebouwd in Amsterdam-Noord. Het stadsdeel ademde luchtvaart voor de Tweede Wereldoorlog. Er stonden Fokkerfabrieken en er waren vliegvelden. Maar meerdere bombardementen in 1943 maakten een abrupt einde aan de Amsterdamse luchtvaart.

Terug in de tijd

Het is nauwelijks voor te stellen hoe Amsterdam-Noord er in de eerste helft van de twintigste eeuw eruit zag. Maar Museum Amsterdam Noord brengt de bezoeker terug in die tijd. Er is ook veel te zien over de ELTA, de Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam. Zulke grootse luchtvaarttentoonstellingen zijn tegenwoordig vooral te vinden in bijvoorbeeld Dubai en Parijs, waar grote fabrikanten als Boeing en Airbus hun nieuwe toestellen presenteren.

De Fokker Four wist in elk geval juist even de aandacht te vestigen op het kleine museumpje in Noord. Via de radio verklaarden de piloten de tentoonstelling 'Noord Vliegt' officieel voor geopend.