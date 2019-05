Brand in experimentele woning Alkmaar

ALKMAAR - In de experimentele woning 'Earthship' aan de Helderseweg in Alkmaar is een brand ontstaan. De brandweer is op dit moment nog bezig met het blussen van het vuur.

De brand is ontstaan door kortsluiting. Omdat een deel van de experimentele woning onder de grond ligt, is het voor de brandweer lastig om de vlammen onder controle te krijgen. Een politieagent laat via Instagram weten dat de brandweer het pand gecontroleerd laat uitbranden.

Earthship

De experimentele woning opende in 2016. Het is een duurzaam huis dat volledig gebouwd is met natuurlijke materialen. Er woont niemand in het huis, maar het wordt door studenten gebruikt voor experimenten op het gebied van duurzaamheid.